فتاة إيطالية ” تتزوج نفسها ” و تقضي شهر العسل في مصر !

أقامت فتاة إيطالية حفل زفاف كامل لها، ووفق صحيفة “ديلي ميل”، نقلا عن صحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية، فإن لورا ميسي، عزمت 70 شخصا للاحتفال بعرسها من دون عريس مفترض، وأحضرت كعكة من ثلاث طبقات.

وأوضحت لورا ميسي وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي أنها “تؤمن إيمانا راسخا أنه علينا أن نحب أنفسنا أولا”، وأضافت “يمكنك الحصول على قصة خيالية من دون أمير”.

وأشارت ميسي إلى أن فكرة حفل الزفاف المنفرد خطرت لها قبل عامين، بعدما أنهت علاقة دامت 12 عاما. وأفادت أنها أخبرت عائلتها وأصدقاءها حينها أنها “إن لم تجد توأم روحها بحلول عيد ميلادها الأربعين فستتزوج نفسها”.

وبحسب الصحيفة البريطانية فقد سافرت السيدة ميسي إلى مصر لقضاء شهر العسل مع نفسها.