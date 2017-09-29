في الصين .. راكب يهاجم سائق حافلة و يتسبب بحادث مروع ( فيديو )

أظهر تسجيل مصور مرعب، لحظة تعرض سائق حافلة إلى هجوم من أحد الركاب الأمر الذي أدى إلى فقدان سيطرته على الحافلة ووقوع حادث مروع.

فأثناء قيادته للحافلة فوجئ السائق بأحد الركاب يمسك بالمقود ويحركه بطريقة عنيفة جعلت الحافلة تنحرف عن مسارها، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وقد شوهد الركاب وهم يندفعون إلى مقدمة الحافلة بفعل الاصطدام العنيف، بينما تدفقت أمتعتهم من مقصورة الأمتعة العلوية.

وقد أظهرت لقطات أخرى الحافلة المحطمة في أعقاب الحادث، حيث تضررت واجهتها بشكل كبير. وشوهد أحد الأشخاص المصابين وهو يتلقى العلاج في موقع الحادث.

مقطع الفيديو الذي تم تصويره في الصين لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل على آلاف المشاهدات بعد نشره، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.