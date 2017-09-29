قرعة سهلة لريـال مدريد و برشلونة في كأس الملك

أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة #كأس_ملك_إسبانيا لكرة القدم، التي أجريت امس الخميس في مدينة لاس لوثاس الرياضية بالعاصمة مدريد، عن مواجهة برشلونة حامل اللقب أمام فريق ريال مورسيا، وريال مدريد بطل الليغا أمام فوينلابرادا.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة إشبيلية أمام كارتاخينا، وأتلتيكو مدريد أمام إلتشي، علماً بأن الفرق الأربعة الكبيرة بالليغا ستخوض مباريات الذهاب خارج أرضها.

وينتظر أن تقام مباريات الذهاب بين يومي 24 و26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على أن تقام لقاءات العودة بين يومي 28 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ( EFE )