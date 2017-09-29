قياديات كرديات : جاهزون للتفاوض مع النظام و لكنه لم يبد جدية .. و استفتاء كردستان سيجعله يتخذ منهجاً أكثر توافقاً تجاهنا

قياديات كرديات : جاهزون للتفاوض مع النظام و لكنه لم يبد جدية .. و استفتاء كردستان سيجعله يتخذ منهجاً أكثر توافقاً تجاهنا

قالت السياسية الكردية البارزة إلهام، بحسب وكالة رويترز، إن مسؤولين من المناطق التي يقودها الأكراد في سوريا اجتمعوا بالفعل مع النظام مرتين لكن الحوار الذي توسطت فيه روسيا لم يسفر عن شيء.

ويعارض النظام خطط الحكم الذاتي، لكن وليد المعلم قال هذا الأسبوع إن الحكومة مستعدة للمحادثات مع الأكراد بعد أن تنتهي الحرب ضد داعش.

وقالت إلهام أحمد ”التأثيرات إذا راح تكون مثل تصريحات المعلم راح تكون إيجابية“ .

وأضافت أن الاستفتاء الذي أجرى يوم الاثنين في كردستان العراق قد يدفع السلطات الكردية هناك إلى فتح طرق مع المناطق المستقلة التي أقامها أكراد سوريا وحلفاؤهم في شمال سوريا.

وقالت إلهام أحمد ”وجهنا رسائل عن طريق بيانات وتصريحات إنو نحنا جاهزين للتفاوض..خبرنا الروس إنو لازم يقنعوا النظام بالتفاوض “ .

وأضافت أنه خلال الاجتماعين ”ما أبدوا جدية“ فيما يتعلق بإجراء محادثات بشأن مستقبل مناطق الحكم الذاتي ولطلب إقامة نظام اتحادي لسوريا، وتابعت أن الحكم الذاتي لا يعني الانفصال.

وقالت سياسية كردية أخرى بارزة تدعى فوزة يوسف إن استفتاء أكراد العراق ربما ساهم في أن تتخذ دمشق نهجا أكثر توافقا تجاه الأكراد في سوريا.

وتابعت ”هاي خطوة إيجابية ونضالنا خلال هالست سنين…النجاحات العسكرية وكمان الظروف الموضوعية في المنطقة كلها بتفرض التوافق على الحكومة السورية“.

وقالت فوزة يوسف إن الأكراد في شمال سوريا يدعمون حق أكراد العراق في تقرير مصيرهم لكنهم لا يتطلعون للسير على نهجهم وإجراء استفتاء مثل الذي أجري هذا الأسبوع.

وقالت ”الواقع بسوريا وبالعراق يختلفو مو زي الشيء… إذا تم إقصاء الشعب الكردي وتجريده من حقوقه السياسية والثقافية.. هذا الإقصاء والتهميش مع الزمن راح طبعاً يؤدي إلى الانقسام والانفصال“.

والمرأتان عضوان بارزان في السلطات التي يقودها الأكراد والتي تدير مناطق في شمال سوريا، بحسب رويترز.

وتقول إلهام أحمد التي تشارك في رئاسة الجناح السياسي للقوة إن الأراضي التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية حتى الآن في دير الزور تنتج الحبوب وهي ممر للواردات إلى سوريا.

وقالت ”إذا بدهم (كانوا يريدون) يستمروا بأسلوب التهديد وكذا يعني ما راح يستفاد من هالشيء (هذا الشيء). لكن إذا بيفهموا إن الحوار أصح ولابد يتحاور لحتى يحل القضية بيكون هذا الموقف أصح“.

لكنها تقول إن التوترات في شرق سوريا قد تؤدي إلى تحول موقف الحكومة لأن دمشق قد تشعر بالقلق من فتح جبهة قتال جديدة. (REUTERS)