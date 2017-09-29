من سيخلف كارلو أنشيلوتي في تدريب بايرن ميونيخ ؟

بالتزامن مع إعلان نادي #بايرن_ميونخ رحيل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بسبب سواء النتائج والأداء في الآونة الأخيرة، بدأت وسائل الإعلام الألمانية تتكهن حول هوية الشخص الذي سيخلف كارليتو في المنصب الشاغر في “آليانز آرينا” في الوقت الراهن.

وأعلن كبير ألمانيا بشكل رسمي عصر امس الخميس، انتهاء دور صاحب الـ58 عامًا مع الفريق، لتُسند المهمة للاعب الفرنسي السابق ويلي سانيول، بشكل مؤقت لحين الاستقرار على مدرب المرحلة القادمة، الذي سيتعين عليه إعادة البايرن لمكانه المُفضلة في صدارة البوندسليغا، بدلاً من مركزه الحالي (الثالث)، فضلاً عن ضرورة رد الدين للعملاق الباريسي في موقعة “آليانز آرينا”.

وعلى الفور، تفاعلت الصحف والمواقع الكبرى في ألمانيا مع الحدث، بوضع قائمة مُختصرة لكل الأسماء المُرشحة لخلافة أنشيلوتي في بافاريا، وبحسب ما هو مُتداول الآن، فإن أفضل مدرب في البلاد الموسم الماضي جوليان ناغلسمان، الذي قاد هوفنهايم لاحتلال المركز الرابع لأول مرة في تاريخه، لكن مشكلته الوحيدة تكمن في رغبته في البقاء مع ناديه الحالي لنهاية الموسم.

من الأسماء الأخرى المُرشحة بقوة لشغل المنصب الشاغر في “آليانز آرينا”، مدرب بوروسيا دورتموند السابق توماس توخيل، غير المُرتبط بأي فريق منذ خروجه من “سيغنال ايدونا بارك”، وفقاً لصحيفة القدس العربي، بالإضافة إلى الخبير الهولندي لوي فان غال، الذي عاد للظهور على الساحة من جديد.

وكان يُعتقد أن مدرب الأراضي المنخفضة في مونديال البرازيل الأخير، قد اعتزل مهنة التدريب، بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد يونيو 2016، إلا أنه سرعان ما عاد، ليعرض خدماته على الأندية التي تبحث عن مدربين بنفس مواصفاته، حيث أكد بكل وضوح وشفافية أنه لم يتخذ قرار التقاعد حتى الآن، مشيرًا إلى أنه اختفى عن الأنظار طوال الموسم الماضي، انتقامًا من إدارة اليونايتد.

واستغل المدرب الهولندي المُخضرم بنود عقده مع النادي الإنكليزي العريق، التي تتيح له فرصة الحصول على كامل مستحقاته المالية حتى يومه الأخير في عقده، بشرط ألا يتولى تدريب أي فريق آخر طوال هذه الفترة، وهذا ما فعله فان غال إلى أن جاء يوم 30 يونيو الماضي، ومعه حصل على آخر راتب شهري مُستحق، وهو يستمتع بوقته على الشواطئ (كما قال في تصريحاته الصحفية الأخيرة).

وفي حالة تولي فان غال، ستكون ولايته الثانية مع البايرن، بعد فترته الأولى التي انتهت بهزيمة أمام تلميذه “جوزيه مورينيو” في نهائي دوري الأبطال الذي خسره كبير الألمان أمام الإنتر بهدفين نظيفين، بالإضافة إلى أسماء أخرى مُرشحة بقوة مثل رالف هاسنهوتيل، الذي أنهى موسمه الأول في البوندسليغا مع لايبزيغ في المركز الثاني، ومعه أيضًا ضمن القائمة مدرب موناكو الحالي ليوناردو غارديم، وصاحب الخبرة الكبيرة في ألمانيا يورغن كلينسمان، المُتفرغ منذ إقالته من تدريب المنتخب الأمريكي، وكذلك الإسباني لويس إنريكي، الذي لم يستقر على تحديه الجديد بعد انتهاء مغامرته مع برشلونة.