موسكو : لا معلومات لدنيا حول تسجيل البغدادي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء الخميس، إن بلادها ليست لديها “أي معلومة” بشأن التسجيل الذي تم بثه لزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وأقر زعيم تنظيم داعش الإرهابي، بهزيمة التنظيم فى العديد من المواقع العسكرية التي كان يسيطر عليها في كل من سوريا والعراق وليبيا.

وقال البغدادي فى كلمة صوتية بثها داعش ونسبها للبغدادي ويوجه حديثه لعناصر التنظيم: “إياكم أن يحدث أحدكم نفسه بالهزيمة أو الخسائر أو المفاوضة أو الاستسلام وتسليم سلاحه”.(AFP)