320 ألف دولار غرامة لأسترالية زعمت أنها شفيت من السرطان بالعلاج الطبيعي

320 ألف دولار غرامة لأسترالية زعمت أنها شفيت من السرطان بالعلاج الطبيعي

غرمت محكمة #أسترالية امرأة بـ 320 ألف دولار أمريكي، ادعت أنها قضت على #سرطان_الدماغ باستخدام العلاج الطبيعي فقط، بعد أن اتهمتها بتضليل المستهلكين.

وزعمت المدونة المقيمة في ملبورن، بيلي جيبسون 25 عاماً، بأنها مصابة بسرطان الدماغ وأنها استطاعت شفاء نفسها بعلاجات بديلة وتغذية خاصة، وتكشف بعد ذلك أنها لم تصب مطلقاً بذلك المرض.

ورأت المحكمة أن تلك المرأة كذبت على المستهلكين من أجل الحصول على تبرعات كبيرة من وراء مبيعات تطبيقها الخاص على الهواتف المحمولة “هول بانتري” وكتاب من أجل جمعيات خيرية مختلفة.

وقالت القاضية الاتحادية ديبي مورتايمر ، إن جيبسون تربحت من ادعاءاتها وأمرتها بدفع خمس مخالفات لقانون المستهلك الأسترالي. ( DPA )