ألمانيا : العثور على جثتي زوجين عجوزين في منزلهما .. و التحقيقات تتحدث عن ” قتل و انتحار “

ألمانيا : العثور على جثتي زوجين عجوزين في منزلهما .. و التحقيقات تتحدث عن ” قتل و انتحار “

عثر عمال الإنقاذ، يوم الأربعاء الماضي، على جثة زوجين كبار في السن كانا قد فارقا الحياة، بمدينة غوندلسهايم، جنوبي ألمانيا.

وقالت صحيفة “ميركور” الألمانية، أول أمس الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الجيران اتصلوا بالجهات المعنية، لأن العجوزين البالغين من العمر 83 عاماً، لم يستجيبا لجرس الباب.

وبحسب الشرطة ومكتب المدعي العام فإن فرق الطوارئ وجدت المرأة في غرفة وشريكها في غرفة أخرى.

وافترض المحققون أن العجوز قتل زوجته أولاً ومن ثم نفسه، فيما سيتم تشريح الجثتين لتوضيح الظروف الدقيقة للوفاة.

المصدر : Merkur