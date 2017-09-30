ألمانيا : متهمة تعترف بإدارتها لبوابة إلكترونية شهيرة للنازيين الجدد

اعترفت امرأة بإدارتها لبوابة إلكترونية للنازيين الجدد، في ألمانيا، رغم حظرها بسبب تحريضها على العنف ضد الأجانب، ونشرها صوراً للتحية النازية المحظورة، وتعليقات منكرة للهولوكوست.

وقال موقع شبيغل أونلاين لألماني، أول أمس الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المرأة (48 عاماً)، من ولاية شمال الراين-فستفالين، وتدير بوابة ألترمديا، وهي واحدة من أهم المواقع على شبكة الانترنت والتي تدخل في نطاق حركات النازيين الجدد.

وأضافت أن هذه البوابة الإلكترونية محظورة منذ العام الماضي، لتحريضها على العنف ضد الأجانب، ونشرها صوراً للتحية النازية المحظورة، وتعليقات ناكرة للهولوكوست، فيما يتم النظر في القضية أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة شتوتغارت.

وقالت المتهمة إن البوابة كانت بالبداية بالنسبة لها فضاء لحرية التعبير، مضيفةً أنها لم تكن تعتقد بأن التعليقات الممنوعة سوف تنتشر.

وبحسب مكتب الإدعاء العام الاتحادي فإن الترمديا هي بوابة الانترنت القائدة من بين المنصات اليمينية المتطرفة الناطقة باللغة الألمانية، وأوضح أن المتهم الرئيسي الثاني في القضية هو تقني معلومات (28 عاماً)، من ولاية بادن-فورتمبيرغ.

ووردت أسماء اثنين من المشاركين في الاتهام، وهما رجل يبلغ من العمر 63 عاماً، من مواليد مدينة نورمبرغ، وآخر 61 عاماً، من مواليد العاصمة برلين.

ومن المقرر أن يستمر النظر في القضية لعدة جلسات تمتد حتى العام القادم، وهي ضد أربعة متهمين من بين أشخاص آخرين بتهمة التحريض.

المصدر : Spiegel