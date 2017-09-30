ألمانيا : محاكمة سوريين اتهمتهم ” بائعة هوى ” هنغارية بسرقتها في منزلها

استأنفت محكمة ألمانية، في مدينة روستوك، التابعة لولاية مكلمبورغ فوربومرن، محاكمة ثلاثة شبان سوريين لاجئين، بتهمة سرقة امرأة تعمل في الدعارة، في مدينة روستوك، دون إصدار الحكم النهائي.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة “هانه شتادت” الألمانية، الأربعاء الماضي، بحسب ما ترجم عكس السير، إن محاكمة السوريين الثلاثة (باسم.ب 30 عاماً)، و (محمد.م 19 عاماً)، و (أحمد.ج 20 عاماً) استؤنفت بعد ثلاثة أسابيع من الإجازة.

السوريون الثلاثة، متهمون بسرقة بائعة هوى هنغارية، تدعى (فيكتوريا.م)، في شهر شباط الماضي في شقتها.

وبحسب روايتها فقد قام باسم، وهو أحد زبائنها، بوضع سكين على عنقها، وسحب خاتم ألماس بقيمة 1800 يورو من إصبعها، عدا عن سرقة هاتفين ومبلغ مالي قدره 1550 يورو، فيما أغلق الشابان الآخران باب غرفة حبيبها، ليمنعاه من التدخل.

وادعت فيكتوريا أنها كانت بانتظار أحد الزبائن، ولذلك قامت بفتح الباب من دون أن تتأكد من يوجد خلفه.

ونفى المتهمون الثلاثة حادثة السرقة نهائياً، واعترفوا خلال التحقيقات الأولية بأنهم كانوا في شقة فيكتوريا، حيث صرح باسم بأنه كان زبوناً لدى فيكتوريا، لكن خلاف حدث بينه وبين فيكتوريا وحبيبها، دعاه للاتصال بصديقيه ليساعداه، الأمر الذي أكده السوريان الآخران، لكنهم نفوا القيام بالسرقة.

وقدم فريق الدفاع للمحكمة عشرة أدلة تضع رواية فيكتوريا في موضع تساؤل، إضافة للإشارة للتضارب برواية المدعية، مما يعزز مصداقية أقوال السوريين، كما أشار فريق الدفاع للسجل الإجرامي للمرأة وحبيبها في هنغاريا.

المصدر : Nachrichten aus Rostock und Umgebung