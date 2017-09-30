ألمانيا : نقل سوري إلى المستشفى بعد طعنه من قبل زميله العراقي في فرع لـ ” ماكدونالدز “

ألمانيا : نقل سوري إلى المستشفى بعد طعنه من قبل زميله العراقي في فرع لـ ” ماكدونالدز “

هاجم موظف عراقي في فرع لمطعم ماكدونالدز، زميله السوري بسكين، بمدينة شفيلم، غربي ألمانيا.

وقالت صحيفة “فستفالنبوست” الألمانية، أول أمس الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الهجوم وقع يوم الأربعاء، حيث قام موظف عراقي (24 عاماً) بالهجوم على زميله السوري (32 عاماً)، وأصابه بجراح عديدة وحادة استدعت نقله للمستشفى.

ولم توضح الشرطة سبب العراك في “مرحاض المطعم”، إلا أنها أكدت أن الاثنين تلاسنا، وسرعان ما تحولت الملاسنة إلى عراك بين الطرفين، كما قام السوري بعض زميله العراقي.

وتجري التحقيقات ضد الشاب العراقي بتهمة التسبب بإصابة جسدية خطيرة، لأن نوايا القتل لم تكن موجودة لديه، ومن المرجح أن تستغرق التحقيقات الأخرى مثل معرفة سبب النزاع، عدة أيام، بحسب الصحيفة.

المصدر : Westfalenpost