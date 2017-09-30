أنطونيو كونتي : ما يقدمه موراتا لا يدعو إلى الدهشة

أنطونيو كونتي : ما يقدمه موراتا لا يدعو إلى الدهشة

قال مدرب #تشيلسي #أنطونيو_كونتي ، إن المهاجم ألفارو موراتا تأقلم بشكل جيد مع المتطلبات البدنية ليبدأ أساسياً بانتظام مع حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكداً أنه لم يندهش من تألق الوافد الإسباني الجديد.

وانطلق مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق بقوة في إنكلترا وسجل 6 أهداف في نفس عدد المباريات في الدوري ليتساوى مع مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو، ومهاجم مانشستر سيتي سرجيو أغويرو في صدارة هدافي المسابقة.

كما سجل موراتا في فوز تشيلسي 2-1 بملعب أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، وبدا أنه يعرج بعد المباراة لكن كونتي أكد أن المهاجم (24 عاماً) مستعد للعب ضد مانشستر سيتي في ستامفورد بريدج اليوم السبت.

وقال كونتي: “لست مندهشاً لأنني أعرف ألفارو جيداً، ليس سهلاً الوصول إلى هذا الدوري والاستمرار فيه بشكل جيد”.

وأضاف: “تطور موراتا بدنياً وهذه أول فرصة له للعب بانتظام كرأس حربة، لا ننسى تجاربه مع يوفنتوس وريال مدريد، لم يكن يلعب بانتظام”.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلف سيتي المتصدر وسبق لكونتي التفوق على فريق المدرب بيب غوارديولا مرتين في الدوري الموسم الماضي. ( reuters )