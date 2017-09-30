استقالة وزير الصحة الأمريكي بعد الجدل حول استخدامه طائرات خاصة

استقالة وزير الصحة الأمريكي بعد الجدل حول استخدامه طائرات خاصة

قدم وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، توماس برايس، استقالته من منصبه تحت ضغط من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، بسبب استياء يتعلق باستخدامه طائرات خاصة في مهام عمل رسمية.

وجرى الإعلان عن رحيله المفاجئ بعد ساعة من قول ترامب للصحفيين إنه يشعر بخيبة أمل تجاه استخدام برايس رحلات طيران مرتفعة التكلفة.

وقال البيت الأبيض في بيان “قدم وزير الصحة والخدمات الإنسانية توماس برايس استقالته في وقت سابق اليوم وقبلها الرئيس″.

وعين ترامب دون رايت قائما بأعمال الوزير. ويشغل رايت حاليا منصب نائب مساعد الوزير للشؤون الصحية. (AFP)