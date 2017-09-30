الأقل منذ 1980 .. ترامب يكشف عن عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم أمريكا في 2018

الأقل منذ 1980 .. ترامب يكشف عن عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم أمريكا في 2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مذكرة لوزير الخارجية ريكس تيلرسون ونشرها البيت الأبيض يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستقبل 45 ألف لاجئ كحد أقصى خلال السنة المالية 2018. واقترحت الإدارة هذا الحد الأقصى في تقرير للكونجرس يوم الأربعاء، ويعد هذا أدنى حد أقصى منذ عام 1980 على الأقل.

ويقول مدافعون عن اللاجئين إن خفض الحد الأقصى يعد تجاهلا للأزمات الإنسانية المتصاعدة في أرجاء العالم والتي تدفع الناس إلى الهروب من بلادهم بأعداد أكبر ويمثل تخليا عن الدور القيادي العالمي للولايات المتحدة.

وتقول إدارة ترامب إن خفض الحد الأقصى ضروري حتى يمكن للمسؤولين الأمريكيين مواجهة العدد المتراكم الآخذ في التصاعد من طالبي اللجوء داخل الولايات المتحدة ولفحص اللاجئين بشكل أفضل.

وقالت الإدارة في تقريرها للكونجرس الذي راجعته رويترز إنها قد تقوم بتقييم اللاجئين بناء على ”احتمال نجاح اندماجهم وإسهامهم في الولايات المتحدة“.

وقال جوزيف كاسيدي وهو عضو في مركز ويلسون ومسؤول سابق بوزارة الخارجية الأمريكية إن ”القلق بشكل أساسي هو أن يُجرى هذا التقييم ليس على أساس كل حالة على حدة وإنما ربما يكون متحيزا ضد ديانات أو جنسيات معينة“. (REUTERS)