الأناضول : توقيف مشتبه بضلوعه في قتل الناشطة السورية عروبة بركات و ابنتها الإعلامية (صور | محدث)

الأناضول : توقيف مشتبه بضلوعه في قتل الناشطة السورية عروبة بركات و ابنتها الإعلامية (صور | محدث)

قالت صحيفة “يني شفق” التركية، إن الشرطة التركية ألقت القبض، السبت، على قاتل الناشطة السورية عروبة بركات وابنتها الإعلامية حلا بركات في مدينة بورصة، وتقوم بتحويله إلى مدينة إسطنبول.

وبحسب الشرطة فإن القاتل يدعى أحمد بركات وهو من أقرباء الضحيتين.

متابعات :

↓ صحيفة “حرييت” التركية: اعتقل أحمد بركات في بورصة، وكان قدم إلى تركيا من الإمارات

↓ وكالة أنباء الأناضول : توقيف مشتبه بضلوعه في قتل معارضة سورية وابنتها بإسطنبول

أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم السبت، سوريًا يُشتبه بضلوعه في جريمة قتل الناشطة المعارضة “عروبة بركات” وابنتها “حلا” بمدينة إسطنبول.

وقالت مصادر أمنية، للأناضول، إن المشتبه به “أ.ب” أُوقف بولاية بورصة بعد تحقيقات دقيقة وشاملة عقب جريمة القتل التي وقعت بمنطقة أسكودار في اسطنبول.

وأشار المصادر ذاتها إلى أن الموقوف، هو من أقارب الضحيتين، وسيحال لاحقا إلى مديرية الأمن العام في إسطنبول لاستكمال التحقيقات.

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