الدولار يتجه صوب أكبر ارتفاع أسبوعي في 2017

استقر الدولار دون تغير يذكر أمام سلة عملات كبرى يوم الجمعة بعد بيانات اقتصادية أمريكية متضاربة ليظل على مسار تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في عام 2017 مع زيادة التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع التضخم.

وساعد الارتفاع الأسبوعي الذي يقل عن واحد بالمئة بقليل على تحقيق العملة الأمريكية أول مكسب شهري أمام نظرائها منذ فبراير شباط.

وكان الدولار قد انخفض يوم الجمعة إلى أدنى مستوى خلال الجلسة بعد نشر تقرير يظهر أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع بالكاد في أغسطس آب. لكن ارتفاعا غير متوقع في مؤشر معهد إدارة التوريدات في شيكاجو لمديري المشتريات وقراءة متماشية مع التوقعات لمعنويات المستهلكين بددا أثر ذلك.

وكانت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إن البنك يخطط للبقاء على مسار رفع الفائدة الحالي، والذي يرجح للمستثمرين أنه المجلس سيرفع الفائدة في ديسمبر كانون الأول مع زيادات أخرى لاحقة في 2018.

ورفع المجلس أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

ولم يسجل مؤشر الدولار تغيرا يذكر عند 93.02 لكنه ارتفع 0.9 بالمئة على أساس أسبوعي و0.35 بالمئة على أساس شهري.

وارتفع اليورو 0.35 بالمئة إلى 1.1824 دولار بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى في ثلاثة أيام أمام الدولار الذي زاد 0.1 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 112.43 ين.

وارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ 31 أغسطس آب أمام الدولار الكندي بعدما أظهرت بيانات أن النمو الاقتصادي في كندا تباطأ في يوليو تموز.(REUTERS)