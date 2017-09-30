السعودية : القبض على شاب هدد بإحراق السيارات التي تقودها النساء ! ( فيديو )

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الجمعة، القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يهدّد النساء اللاتي يقدن السيارات، بحرق مركباتهن.

يأتي هذا الإعلان، بعد 3 أيام من إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وقالت وزارة الداخلية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن “شرطة المنطقة الشرقية تقبض على المتهم بتهديد النساء اللاتي يسُقن المركبات، وتحيله للنيابة العامة”.

ونقلت جريدة “الرياض” واسعة الانتشار بالبلاد، في موقعها الإلكتروني عن المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أنه بعد صدور توجيه، بإلقاء القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، وهو يهدّد النساء اللاتي يقدن السيارات، بحرق مركباتهن، تمّ التوصل إلى الشاب وإلقاء القبض عليه.

وأشار إلى أن المقبوض عليه مواطنٌ عشريني، وأُحيل إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه. (ANADOLU)