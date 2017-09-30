السلطات الروسية توقف المعارض أليكسي نافالني

أعلن المعارض الرئيس لـ «الكرملين» أليكسي نافالني على شبكات التواصل الاجتماعي اليوم (الجمعة)، أن الشرطة الروسية أوقفته عند مدخل منزله في موسكو بينما كان يهم للتوجه إلى تجمع في إطار الحملة الانتخابية في الريف.

وقال نافالني «أوقفت في بهو المبنى ويقومون حالياً بنقلي إلى مكان ما للحصول على توضيحات».

ونافالني محام وناشط في مكافحة الفساد، فرض نفسه بصفته المعارض الليبرالي الرئيس للرئيس فلاديمير بوتين. (AFP)