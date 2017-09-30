السماء تمطر أسماكاً في المكسيك !

نشر مسؤولون من جمعية الحماية المدنية في شمال شرق #المكسيك ، صوراً لعدة أسماك صغيرة، قالوا إنها سقطت من السماء خلال الأمطار التي هطلت أخيراً.

قالت جمعية تاموليباس المكسيكية في تعليق لها على صور نشرتها على فيس بوك، إن عدداً من الأسماك تساقطت من السماء مع الأمطار التي هطلت في المنطقة مؤخراً.

وجاء في التعليق على الصور، بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “حالة غريبة حدثت في منطقة تامبيكو، حيث تساقطت بعض الأسماك الصغيرة مع أمطار خفيفة من السماء”

وبحسب الخبراء، فإن الأسماك التي تسقط خلال العواصف المطيرة ليست بالأمر المستغرب، وتحدث أحياناً عندما يتشكل إعصار فوق الماء، حيث يقوم بسحب الأسماك إلى الأعلى، وتتساقط مع الأمطار في وقت لاحق.