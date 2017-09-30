بالفيديو .. سرب من النحل يأخر إقلاع طائرة أندونيسية لأكثر من ساعة

أعاق سرب ضخم من #النحل إقلاع طائرة ركاب إندونيسية وهي رابضة على مدرج المطار لمدة تجاوزت الساعة، بعدما تجمع المئات من النحل على جناح الطائرة الأيمن.

وكانت الطائرة المحملة بالركاب على وشك المغادرة من مطار كوالانامو الدولي في مقاطعة سومطرة الشمالية، عندما هاجمها سرب ضخم من النحل.

وقد أظهر مقطع فيديو تم تصويره من داخل الطائرة النحل وهو يغطي الجناح الأيمن للطائرة، في حين كانت أعداد أخرى من النحل تحوم حول الطائرة، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وبسبب هذا الهجوم المباغت للنحل، تأخرت الطائرة عن الإقلاع لمدة 90 دقيقة، قبل أن تتدخل فرق الإطفاء المحلية وتطرد الحشرات بخراطيم المياه.

وقال نائب رئيس شركة طيران سيتيلينك، بيني بوتاربوتار: “في الساعة الثانية عشرة والنصف قامت فرق الإطفاء بطرد سرب هائل من النحل عبر رش الجناح بالماء، وتم فحص الطائرة بعناية من قبل عمال الصيانة قبل السماح لها بالإقلاع.”

وفي حادثة مماثلة، تأخرت رحلة شركة دلتا للطيران عن الإقلاع من مدينة بيتسبرغ إلى نيويورك لأكثر من ساعة، بعدما تجمع الآلاف من النحل على جناح الطائرة، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.