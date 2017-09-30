بايرن ميونيخ يريد اختيار بديل انشيلوتي خلال اسبوعين

أعلن رئيس نادي #بايرن_ميونيخ الالماني لكرة القدم اولي هونيس ان النادي البافاري يريد تعيين بديل للمدرب الايطالي #كارلو_انشيلوتي المقال من منصبه خلال اسبوعين.

وقال هونيس لراديو اف اف اتش الالماني “لسنا تحت الضغط، ولكن بعد فترة التوقف لاسبوعين (لخوض المباريات الدولية)، نريد ان نتوصل الى حل”.

وكان بايرن ميونيخ بطل المانيا في المواسم الخمسة الاخيرة اقال انشيلوتي الخميس غداة الخسارة المذلة أمام مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي صفر-3 الاربعاء في دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

كما اعلن ان مساعد المدرب ونجم الفريق السابق الفرنسي ويلي سانيول سيتولى مهمة تدريب بايرن في مباراته ضد هرتا برلين الاحد في المرحلة السابعة من البطولة.

لكن يبدو ان بايرن يبحث عن مدرب اكثر خبرة لمواصلة الموسم، وتطرقت وسائل الاعلام حتى الساعة الى مرشحين لتولي المنصب هما توماس توخل مدرب بوروسيا دورتموند المقال من منصبه في نهاية الموسم الماضي، ولكن ليس لسوء النتائج بل بسبب خلافات في وجهات النظر مع مسؤولي النادي، وايضا جوليان ناغلسمان المدرب الشاب (30 عاما) لهوفنهايم.

ويحتل بايرن ميونيخ حاليا المركز الثالث في البوندسليغا بفارق 3 نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر. وفي دوري الأبطال، جمع ثلاث نقاط من فوزه على اندرلخت البلجيكي المتواضع قبل السقوط أمام سان جرمان.

وكان أنشيلوتي تولى الادارة الفنية لبايرن ميونيخ صيف 2016 خلفا للاسباني جوسيب غوارديولا، وقاده الى لقب الدوري المحلي، وخرج من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا على يد ريال مدريد الاسباني الموسم الماضي، كما توقف مشواره في دور الاربعة لمسابقة كأس المانيا بخسارته على ارضه امام غريمه التقليدي دورتموند. ( AFP )