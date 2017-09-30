بعد أن بارك لرئيس برلمان بشار الأسد الجديد انتخابه عبر قناة ” الميادين ” .. معارض و قيادي بجماعة الإخوان المسلمين : مباركتي كانت ساخرة ( فيديو )

بعد أن بارك لرئيس برلمان بشار الأسد الجديد انتخابه عبر قناة ” الميادين ” .. معارض و قيادي بجماعة الإخوان المسلمين : مباركتي كانت ساخرة ( فيديو )

نشر المعارض السوري والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، توضيحاً عبر صفحته في فيسبوك، بعد معباركة مثيرة للجدل، تقدم بها لرئيس برلمان بشار الأسد الجديد عبر قناة الميادين.

وكان الدروبي قال من جدة، للقناة عبر الهاتف: “أبارك للسيد حمودة انتخابه وأدعوه للممارسة مهماته إن استطاع والوفاء بالقسم الذي أقسمه وأن يخدم جميع الشعب السوري وأن يكون مرآة لمطالب الشعب ولا يخشى قول الحق”.

وبعد الاستهجان الذي قوبل به هذا التصريح، كشف الدروبي عبر صفحته في فيسبوك، أنها “مباركة ساخرة”.

وقال في منشور له: “قام موقع قناة الميادين الفضائية باجتزاء مداخلتي يوم الخميس الماضي ٢٨ إيلول ٢٠١٧ الساعة ٢٢:٤٠ توقيت استنبول ، حول انتخاب حمودة الصّباغ رئيساً “لمجلس الشعب السوري” مما أخرج المداخلة عن معناها الدقيق، و أغفل متعمداً أجزاء مهمة من المداخلة، وكان من أهم ما تعمدت الميادين إغفاله قولي أن مكونا من مكونات الشعب السوري قد تغول على الدولة وأجهزتها مما دعى الشعب للثورة الحالية، أما مباركتي الساخرة لحمودة فكانت مشروطة بأن يقوم بخدمة الشعب السوري “إن استطاع” ونحن نعلم مسبقاً أنه لا يستطيع وغير مسموح له أن يستطيع في مجلس من الدمى”.

وأضاف: “موقفنا واضح من النظام الأسدي المجرم الذي لا نعترف به أو بشرعيته، ناهيك عن شرعية أي من أدواته وأجهزته يجب على موقع القناة الرسمي نشر كامل المداخلة دون حذف واجتزاء مغرض

للراغبين بالاستماع للمداخلة كاملة هي على الرابط التالي وفِي الدقيقة ٤٥:٥٠ منه”.