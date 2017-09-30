تركيا : الجيش يرسل تعزيزات إضافية لوحداته قرب الحدود السورية

أرسل الجيش التركي تعزيزات إضافية إلى وحداته قرب الحدود مع سوريا، في منطقة “جيلفا غوزو” بقضاء الريحانية، التابع لولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول أن موكبًا يضمن 20 مركبة، بينها آليات بناء وإسعاف، توّجه نحو المنطقة الحدودية في الريحانية.

وأضاف أن الآليات والمستلزمات أرسلت إلى الوحدات على الشريط الحدودي مع سوريا.

يشار إلى أن الجيش التركي أرسل خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على طول الحدود مع سوريا بولايتي كليس وهطاي جنوبي البلاد. (ANADOLU)