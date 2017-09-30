جوزيه مورينيو : بول بوغبا سيغيب فترة طويلة

أقر #جوزيه_مورينيو ، مدرب #مانشستر_يونايتد ، بأن لاعب الوسط بول بوغبا سيغيب لفترة طويلة بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية.

وتعرض بوغبا للإصابة خلال فوز يونايتد 3-صفر على بازل في دوري أبطال أوروبا خلال وقت سابق هذا الشهر.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة كريستال بالاس في الدوري غدا السبت: “إنه مصاب ولن يتمكن من اللعب غدا وليست إصابة تبعث بالأمل كما هو الحال مع (أنطونيو) فالنسيا و(فيل) جونز”.

وأضاف: “أتمنى مشاهدة فالنسيا وجونز في المران وأن نجد رد فعل إيجابي”.

ولم يحدد مورينيو موعدا لعودة بوغبا لكنه قال إنه يتوقع أن يغيب لاعب منتخب فرنسا البالغ من العمر 24 عاما مثل زلاتان إبراهيموفيتش وماركوس روخو حتى نهاية العام بسبب الإصابات.

وتابع: “لا أتحدث عن الإصابات طويلة الأمد. لا أفكر في لاعبين مثل إبرا وبوغبا وروخو الآن”. ( reuters )