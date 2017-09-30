خبراء ينصحون : ردد أغنية عيد الميلاد مرتين عند غسل اليدين !

يقول الخبراء أن المدة المطلوبة لغسل اليدين بشكل صحيح تستغرق حوالي 20 ثانية، ما يعادل غناء أغنية عيد الميلاد مرتين.

ويقول الباحثون إن تنظيف الأيدي بشكل جيد، والحفاظ على نظافتها يجعلنا أقل عرضة للمرض، والإصابة بالتهابات المعدة والصدر، ما يقلل حاجتنا لتناول المضادات الحيوية.

ومع ذلك، فإن 84% من الأشخاص لا يغسلون أيديهم لمدة 20 ثانية، وفقا للدراسة التي شملت 2000 شخص، وما يقرب من الثلثين لا يغسلون أيديهم قبل الأكل، كما لا يقوم نصفهم بغسل الأيدي بعد لمس الحيوانات.

وقال رئيس جمعية الصيدلة الملكية (RPS)، آش سوني، وفق ما اوردت قناة العربية السعودية: “نحن لا نستغرق وقتا كافيا في غسل الأيدي، أي بما يكفي للتخلص من البكتيريا التي يمكن أن تسبب الأمراض”.

وأضاف موضحا: “إذا لم نغسل أيدينا، فيمكن أن ننقل العدوى التي قد تصبح مشكلة حقيقة لأولئك الذين هم أكثر عرضة للخطر، مثل الأطفال وكبار السن”.

الجدير بالذكر، أن الاستخدام العالي للمضادات الحيوية يعني أن البكتيريا المقاومة، تتطور بمعدل متزايد وباستمرار.

وفي حال أصبحت المضادات الحيوية غير صالحة للاستعمال، يمكن أن تصبح الإجراءات الطبية الرئيسة، بما في ذلك العمليات القيصرية واستبدال الورك والعلاج الكيميائي، خطرة جدا بسبب خطر العدوى.

وتجدر الإشارة إلى أن النظافة في بريطانيا كانت في أدنى مستوياتها خلال العام الماضي، كما ينصح الخبراء بضرورة إرشاد الطلاب إلى طرق غسل اليدين بشكل جيد، ووضع لوحات وملصقات تتضمن التعليمات المتعلقة بالنظافة في المراحيض.