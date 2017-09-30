دييغو كوستا يودع جماهير تشيلسي بـ ” رسالة مؤثرة “

وجه اللاعب الدولي الإسباني #دييغو_كوستا ، رسالة إلى جمهور فريقه السابق، #تشيلسي الإنكليزي، بعد إعلان رحيله رسمياً عن “البلوز” وعودته إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وجاءت رسالة الوداع عبر موقع ” إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، حيث نشر كوستا صورة وهو يحمل كأس الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وكتب: “فترتي في تشيلسي بدأت منذ 3 أعوام و هاهي تصل إلى مرحلتها النهائية، حققت خلالها الدوري الإنكليزي مرتين والدرع الخيرية (كأس الرابطة المحترفة ) لعبت 120 مباراة وسجلت 59 هدفاً وصنعت 24 أخرى”.

وأضاف اللاعب ذو الاصول البرازيلية :”رحلت بطريقة غير محببة ولكنها الوحيدة الممكنة، ولن أنسى الجمهور العظيم الذي يحب فريقه (تشيلسي) كما سيبقى رفاقي السابقين في النادي والجهاز الطبي والإداري وكل العاملين في البلوز بقلبي للأبد”.

واختتم دييغو كوستا رسالته متفائلاً بمستقبله الرياضي، وفق ما نقلت صحيفة إيلاف: “أعلم أن الجميع سيتفهم موقفي وأن فترتي مع البلوز انتهت ولكني لن أفقد الثقة في نفسي وسأبدأ تحديا جديدا. أشكر الجميع في تشيلسي على كل شيء”.

وكان نادي أتلتيكو مدريد، قد أعلن الثلاثاء الماضي، إتمام التعاقد مع دييغو كوستا بعدما تجاوز كافة الفحوصات الطبية التي أجراها على مرحلتين يومي السبت والإثنين الماضيين.

وأوضح النادي الإسباني أن كوستا قد انتظم في تدريبات أتلتيكو مدريد ولكن قيده بقائمة الفريق سيكون مؤجلاً لحين فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وأنّ المهاجم الدولي سيرتدي القميص رقم 18.

يُشار أنّ تقارير صحفية عدة، قد أفادت أن قيمة الصفقة بلغت 60 مليون يورو، ليكون بذلك دييغو كوستا أغلى لاعب في تاريخ نادي أتلتيكو مدريد.