طبيب قال إنها ” معجزة لم نراها من قبل ” .. سيدة سورية و ابنتها تلدان في نفس اللحظة و تطلقان على المولودين اسم رجب و طيب ( فيديو )

طبيب قال إنها ” معجزة لم نراها من قبل ” .. سيدة سورية و ابنتها تلدان في نفس اللحظة و تطلقان على المولودين اسم رجب و طيب ( فيديو )

وضعت السورية “فاطمة بيرينجي” (42 عامًا) وابنتها “غادة بيرينجي” (21 عاماً) طفليهما في نفس اللحظة، بعدما أجرى لهما أطباء أتراك عملية قيصيرية في ولاية قونيا وسط تركيا.

وكانت فاطمة وابنتها لجئتا إلى ولاية قونيا بمنطقة الأناضول، قبل 3 سنوات.

وبعد ملاحظة الأم وابنتها علامات الحمل، تابعتا حالتهما الصحية عند أطباء أتراك حتى وضعتا مولوديهما في نفس اللحظة وبنفس المستشفى بعمليتين قيصريتين متزامنتين، وهو الأمر الذي يحصل لأول مرة في العالم، على حد تعبير الأطباء.

وأطلقت فاطمة وابنتها غادة على مولوديهما اسم “رجب” و”طيب” تعبيراً عن شكرهما للرئيس التركي.

وقال طبيب أمراض النساء والتوليد “نائم أونسال” إنه تفاجئ عندما عرف بحمل الأم وابنتها في نفس الفترة، وأضاف: “هذه معجزة لم نراها من قبل وقد تم تسجيلها في تاريخ الطب”.

وعبرت الأم “فاطمة بيرينجي” عن سعادتها قائلة: “أنا سعيدة جدا، قد أصبحت أمًا وجدة في نفس اللحظة”، وأضافت ابنتها: “نشكر الجميع، نحن سعداء جدا، اليوم أصبحت أمًا وأختًا في نفس الوقت”.(TRT)