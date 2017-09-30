فرنسا : مئات الأطفال الفرنسيين موجودون في مناطق ” داعش ” في سوريا و العراق

فرنسا : مئات الأطفال الفرنسيين موجودون في مناطق ” داعش ” في سوريا و العراق

قال مسؤول بمكتب الرئيس الفرنسي يوم الجمعة إن نحو 700 مواطن بالغ ثلثهم نساء ونحو 500 طفل موجودون في مناطق خاضعة للمتشددين في العراق وسوريا مما يزيد من احتمالات وجود تحديات قانونية في كيفية التعامل معهم.

وقال المسؤول إن نصف الأطفال ولدوا بالبلدين وإن ألفي مواطن فرنسي ومقيم ذهبوا إلى سوريا والعراق ولقي 200 إلى 300 منهم حتفهم.

وتعاني فرنسا، شأنها شأن دول أوروبية أخرى، من كيفية التعامل مع العائدين من سوريا والعراق. وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم في أغسطس آب إن 271 متشددا عادوا للبلاد ويخضعون للتحقيق.

وتحتجز السلطات العراقية نحو 1400 من زوجات وأبناء مقاتلين يشتبه بانتمائهم إلى الدولة الإسلامية في مخيم بعدما طردت القوات العراقية التنظيم من واحد من آخر معاقله الرئيسية في العراق.(REUTERS)