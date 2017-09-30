فضل شاكر يغرد على ” تويتر ” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً

بعد ساعات من إصدار المحكمة العسكرية في #لبنان حكماً بالسجن 15 سنة على الفنان #فضل_شاكر ، غرد الأخير على حسابه في “تويتر” منتقداً الحكم ومعتبراً أنه حُكم عليه ظلماً.

وغرد فضل شاكر قائلاً: “الذي تعامل مع الاحتلال الإسرائيلي تم حكمه سنتين فقط، والذي قتل رفيق الحريري لم يجرؤ أحد على حكمه أو إلقاء القبض عليه”.

وأضاف الفنان اللبناني في تغريداته: “والذي فجر مساجد طرابلس حر طليق . لكن من وقف بوجه بشار وقال كفى، يتم حكمه ظلماً 15 عاماً، مع الأعمال الشاقة شكراً لعدالتكم”.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، الخميس، أن المحكمة العسكرية بلبنان أصدرت حكماً بالإعدام بحق أحمد الأسير في قضية “أحداث عبرا”.

كما أفادت مصادر قناة العربية السعودية، بالحكم غيابياً على أمجد الأسير، شقيق أحمد الأسير بالإعدام، والحكم على فضل شاكر بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية.

وكان شاكر كان قد هرب إلى مخيم عين الحلوة لتورّطه فيما عُرف عام 2013 بأحداث عبرا، التي وقعت فيها اشتباكات بين الجيش اللبناني من جهة، والشيخ أحمد الأسير صاحب الفكر المتشدد، الذي يعد شاكر أحد أنصاره المشاركين في تلك الأحداث التي قتل فيها 18 عسكرياً و11 مسلحاً، إلا أن شاكر نفى أن يكون قد شارك في تلك الأحداث.