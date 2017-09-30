صحيفة تركية : القبض على قاتل الناشطة السورية عروبة بركات و ابنتها الإعلامية و الكشف عن هويته ( صور )

صحيفة تركية : القبض على قاتل الناشطة السورية عروبة بركات و ابنتها الإعلامية و الكشف عن هويته ( صور )

قالت صحيفة “يني شفق” التركية، إن الشرطة التركية ألقت القبض، السبت، على قاتل الناشطة السورية عروبة بركات وابنتها الإعلامية حلا بركات في مدينة بورصة، وتقوم بتحويله إلى مدينة إسطنبول.

وبحسب الشرطة فإن القاتل يدعى أحمد بركات وهو من أقرباء الضحيتين.

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