قيادة المرأة للسيارة توفر آلاف الدولارات لكل عائلة سعودية

سيتيح قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، توفير نحو 20 ألف ريال (نحو 5.3 ألف دولار) سنويا على كل عائلة.

ووفقا للإخبارية السعودية سيؤدي القرار إلى ضبط الإنفاق حيث ستوفر العاملات السعوديات نصف رواتبهن التي تنفق على أجور السائقين وأن هذا الدخل الموفّر سيرفع القوة الشرائية للعائلات وينمي اقتصاد البلد.

كما سيسهم في تخفيض التحويلات الخارجية، حيث أظهرت الأرقام أن المملكة في العام 2012 احتلت المرتبة الثانية على قائمة أكثر الدول في التحويلات الخارجية.

وبحسب التقرير يرسل 1.5 مليون سائق في المملكة معظم رواتبهم خارج البلاد.(RT)