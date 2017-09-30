كتاب هيلاري كلينتون يتصدر قوائم الأكثر مبيعاً

تصدر كتاب «وات هابند» (هذا ما حدث) الذي تسرد فيه هيلاري كلينتون مذكراتها عن محاولة الترشح للفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية في العام 2016 قوائم أفضل الكتب غير الروائية مبيعاً في الولايات المتحدة.

وتغلب كتاب كلينتون على تحد مثله أحدث كتب بيل أورايلي المذيع السابق في قناة «فوكس نيوز».

واعتمد إعداد القائمة على بيانات بثتها صحيفة «الإندبندنت» ومواقع على الإنترنت وسلاسل محال بيع الكتب ودور بيع الكتب بالجملة وأيضاً على موزعين مستقلين في أنحاء الولايات المتحدة. (REUTERS)