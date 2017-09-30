كريستيانو رونالدو يكشف عن آخر سياراته ” الخارقة “

واصل نجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي #كريستيانو_رونالدو ، هوايته المفضلة خارج ملاعب كرة القدم، وهي اقتناء السيارة الفاخرة ذات القوة الخارقة.

ونشر اللاعب البرتغالي عبر حسابه على #إنستغرام مقطع فيديو يقوم من خلاله بقيادة سيارته الجديدة من نوع بوغاتي شيرون، بجانب نجله كريستيانو جونيور.

وقدرت الصحف الإنكليزي قيمة سيارة رونالدو الجديدة بـ1.85 مليون جنيه إسترليني، كما أشارت إلى أن السيارة الرياضية تحمل شعار رونالدو “CR7” على مقاعدها.