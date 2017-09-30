ليبقى قريباً من عالم الإباحية .. أين أوصى مؤسس مجلة “ بلاي بوي ” بدفنه ؟

كشفت مصادر مقربة من مؤسس مجلة “بلاي بوي” الإباحية #هيو_هيفنر ، أنه أوصى بدفنه بجوار الممثلة الأمريكية #مارلين_مونرو .

واشترى هيفنر، الذي توفي يوم الأربعاء الماضي، عن عمر 91 عاما، سردابا مجاورا لمونرو في العام 1992 بسعر 75000 دولار، واعتبر أنصار هيفنر، أن وصيته تدل على تقديره لمونرو وهي أول فتاة نشرت صورتها على غلاف المجلة.

وحصلت مونرو على 50 دولارا لقاء نشر صورتها في مجلة بلاي بوي مطلع الخمسينيات، وبيع وقتها نحو 50000 نسخة من المجلة، وفقاً لشبكة إرم نيوز، ولم يتح لهفنر أن يلتقي وجها لوجه مع مونرو بالرغم من أنه قال إنه تحدث معها بالهاتف، وعبر حينها بالقول: “أنا أبحث عن الشقراوات باستماتة وهي الفتاة الشقراء المثالية”.

وأضاف في حديث سابق لصحيفة لوس أنجلوس الأمريكية: “أومن بالأشياء الرمزية، ولهذا فإن إنفاق المال لضمان أن يكون المرء دائما بجوار مارلين أمر محبوب ويستحق العناء”.