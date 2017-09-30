مانشستر سيتي يؤكد : أغويرو تعرض إلى حادث سير بهولندا

أكد نادي #مانشستر_سيتي ، المنافس في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، تعرض مهاجمه الأرجنتيني الدولي #سيرجيو_أغويرو لحادث سير في #هولندا ، قائلا إن أطباء النادي سيفحصونه لدى عودته إلى إنكلترا.

وقال سيتي في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: “سيقوم أطباء النادي بتقييم حالة سيرجيو أغويرو اليوم بعد تعرضه لحادث سير يوم الخميس”.

وأضاف البيان: “مهاجم سيتي كان في هولندا في يوم عطلته وتعرض لإصابة وسيعود لمانشستر صباح اليوم، وسيخضع للفحص قبل مواجهة تشيلسي في الدوري الإنكليزي الممتاز السبت”.

وفي وقت سابق قالت تقارير إعلامية في الأرجنتين، إن أغويرو (29 عاما) كان يحضر حفلا موسيقيا في هولندا، وإنه تعرض للحادث عندما كان في سيارة أجرة اصطدمت بأحد أعمدة الإنارة.

وقال فرانس زويدرهوك، المتحدث باسم الشرطة الهولندية الذي لم يتطرق لذكر أي أسماء “في الليلة الماضية وقع حادث في شارع دي بوليلان طرفاه سيارة أجرة وأحد أعمدة الإنارة. طلب الموجودون في السيارة منا حماية خصوصيتهم وعدم الكشف عن معلومات شخصية تخصهم وفعلنا نحن ذلك”.

وأضاف المتحدث: “بسبب وجود منحنى بسيط في الشارع في هذا المكان ربما فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة ما تسبب في وقوع الحادث”.

وأكد المتحدث “نقل شخصان إلى المستشفى كإجراء احترازي لمراقبة حالتيهما ولم نسمع أي جديد عن حالة كل منهما”.

أما نادي أغويرو السابق اندبندينتي الأرجنتيني فكتب على تويتر “نتمى لك الشفاء العاجل والصحة. اندبندينتي معك في هذا الموقف الصعب”.

ويعاني سيتي متصدر الدوري الانكليزي الممتاز بالفعل من الإصابات بعد أن كشفت الفحوص عن إصابة المدافع الفرنسي الدولي بنيامين ميندي بتمزق في أربطة الركبة اليمنى، وربما يغيب جراء ذلك عن الملاعب عدة أشهر.

ومن المفترض أن يشارك أغويرو هداف الدوري الإنكليزي مناصفة هذا الموسم بستة أهداف مع منتخب الأرجنتين في آخر مباراتين له في تصفيات كأس العالم 2018 أمام بيرو والإكوادور في الخامس والعاشر من أكتوبر تشرين الأول المقبل.

ويحتاج المنتخب الأرجنتيني لتحقيق نتيجتين إيجابيتين، إذ يحتل حاليا المركز الخامس الذي يفرض على صاحبه خوض جولة فاصلة في مواجهة نيوزيلندا للفوز بمكان في النهائيات التي ستقام في روسيا. ( reuters )