متى تستلزم حرقة المعدة استشارة الطبيب ؟

قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان، إن الشعور بآلام أسفل عظم القص والتجشؤ الحمضي يندرجان ضمن المتاعب الدالة على حرقة المعدة.

وإذا كانت هذه المتاعب تحدث من وقت لآخر، فيمكن مواجهتها من خلال تغيير العادات الغذائية، أي تجنب القهوة والنيكوتين والفواكه الحمضية والأطعمة ذات التوابل والبهارات القوية.

كما ينبغي الإقلال من الدهون وتناول الطعام ببطء، وكذلك تناول كميات قليلة من الطعام قبل الذهاب إلى الفراش. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الأشخاص البدناء العمل على إنقاص الوزن.

أما في حال حدوث حرقة المعدة بمعدل أكثر من مرة أسبوعياً أو في حال حدوث المتاعب باستمرار، فينبغي حينئذ استشارة طبيب، والذي يمكنه تحديد السبب من خلال إجراء منظار للمريء والمعدة.

وقد يرجع سبب حرقة المعدة إلى ضعف العضلة العاصرة الموجودة بين المعدة والمريء، مما يسمح لعصارة المعدة الحمضية بالصعود إلى المريء. ( DPA )