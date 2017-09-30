مدرب هوفنهايم يتجنب الرد حول إمكانية تدريبه بايرن ميونخ خلفا لأنشيلوتي

تجنب جوليان ناغلزمان، مدرب فريق #هوفنهايم الألماني لكرة القدم، الرد على الأسئلة التي أحاطت به بشأن إمكانية توليه تدريب فريق #بايرن_ميونخ ، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) في المواسم الخمسة الأخيرة، عقب إقالة الإيطالي #كارلو_أنشيلوتي من تدريب الفريق البافاري.

وصرح ناغلزمان لمحطة (سبورت 1) التلفزيونية الألمانية، قبل لقاء هوفنهايم مع مضيفه لودوغوريتس رازجراد البلغاري في بطولة الدوري الأوروبي “لا أريد أن أشغل ذهني بذلك. لا أرغب في إقحام نفسي في تلك التكهنات”.

وأضاف ناغلزمان بأنه “لا علاقة لي بهذا الأمر على الإطلاق”.

وكانت تقارير إعلامية ألمانية تكهنت بأن ناجلزمان “30 عاما” ربما يكون أحد المرشحين البارزين لتولي تدريب بايرن.

وفي مقابلة أجريت معه مؤخرا، لم يخف ناغلزمان سرا في أنه يحلم بتدريب بايرن يوما ما، غير أنه سرعان ما تقدم بالاعتذار لأنشيلوتي، مشيرا إلى أن تعليقه لم يكن بمثابة طلب منه لتدريب الفريق ولم يكن لها مرجعية حاليا.

يذكر أن بايرن قرر إقالة أنشيلوتي عقب خسارة الفريق المدوية صفر / 3 أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وأعلن بايرن أن الفرنسي ويلي سانيول، مدافع الفريق السابق، الذي كان ضمن أفراد طاقمه الفني، سيتولى قيادة بايرن في لقائه المقبل بالدوري الألماني أمام هيرتا برلين يوم غد الأحد. ( DPA )