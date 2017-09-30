نجل كبير الديكتاتوريين عبد الحكيم جمال عبد الناصر : سيسجل التاريخ بطولات الجيش العربي السوري العظيم و مواقف قيادته الحكيمة

نجل كبير الديكتاتوريين عبد الحكيم جمال عبد الناصر : سيسجل التاريخ بطولات الجيش العربي السوري العظيم و مواقف قيادته الحكيمة

زعم عبد الحكيم جمال عبد الناصر، أن “سورية تنتصر وترفع رأس الأمة عالياً وسيسجل التاريخ بطولات الجيش العربي السوري العظيم ومواقف قيادته الحكيمة”.

وشدد عبد الناصر في تصريحات نقلتها صحيفة تشرين النظامية، على “دعم الحكومة الشرعية في سورية في مواجهة المخطط الذي يستهدفها”، قائلاً: “إن من يستهجنون دعم الحكومة السورية مرتمون في أحضان الرجعية ويرفضون رؤية الحقيقة”.

ولفت إلى أن “ما يحدث في سورية واضح لكل ذي بصر وضمير فهناك مخطط لتمزيق سورية وإنهاكها بحرب تدميرية دنيئة يشارك فيها الكيان الصهيوني بشكل مفضوح وواضح”.

وأكد عبد الناصر أن مصر حكومة وشعباً “باتت تدرك جيداً أن ما يحاك لسورية وشعبها وجيشها ووحدتها هو ذاته ما يحاك لمصر التي تحارب الإرهاب أيضاً”.

وحذر عبد الناصر من أن “مخطط الكيان الصهيوني وحلفائه من قوى الاستعمار العالمي وعلى رأسهم الولايات المتحدة هدفه ألا تكون أمتنا مستقلة القرار كما أنهم لا يريدون نظاماً حراً ومستقلاً لها”.

وختم بالقول: “فطرة الشعوب العربية ستغلب هذا الانحطاط الذي ابتدأته الفطرة السورية الأصيلة بتطهير سورية من قوى الانحطاط والبغي الممولة من الصهاينة والرجعية العربية”.