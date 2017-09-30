نصر الله يطالب السوريين الذين هجرهم مع حليفه بالعودة إلى بلادهم .. و يهاجم استفتاء استقلال كردستان و يربطه بتقسيم السعودية !

نصر الله يطالب السوريين الذين هجرهم مع حليفه بالعودة إلى بلادهم .. و يهاجم استفتاء استقلال كردستان و يربطه بتقسيم السعودية !

دعا حسن نصرالله، إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي في لبنان لأن “في ذلك مصلحة للبلد”، محذراً السعودية من جرّه إلى مواجهة داخلية، مؤكداً أنها “مغامرة فاشلة النتائج”.

وعن الوضع الأمني في لبنان، قال خلال إحياء ليلة العاشر من محرم، في باحة عاشوراء بمنطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية: “برغم تفاهات بعض السفارات الأجنبية في لبنان، ننوّه بأن بلدنا من أكثر البلدان أمناً في العالم”، مضيفاً: “لبنان أكثر أمناً من الولايات المتحدة نفسها”.

وعن ملف النازحين السوريين إلى لبنان، قال “وجود إجماعي داخلي على وجود مشكلة في هذا الموضوع”.

ووجّه كلامه للنازحين قائلاً: “إن مصلحتكم الحقيقية تكمن في العودة إلى بلدكم”، مستغرباً “مطالبة بعض القوى السياسية اللبنانية بجعل لبنان منصة أساسية لإعادة إعمار سوريا في وقت ترفض فيه التواصل مع دمشق”.

وشدد على “عدم جواز أن يكون ملف النازحين السوريين محل مزايدة انتخابية”.

واتهم حزب الله “حكام السعودية” بأنهم يريدون أخذ المنطقة إلى حروب جديدة تصب في مصلحة تل أبيب وواشنطن.

وتابع نصرالله: “حكام السعودية يقولون أنهم يريدون محاربة النفوذ الإيراني، لكن فعلياً فإن فشل مشاريعهم يدعم نفوذ طهران”، معتبراً عن عدم اعتقاده بإمكانية أن يسمح الإسرائيليون بإنجاز تسوية تحفظ الحد الأدنى من ماء وجه الفريق الذي يفاوضهم.

وعن الاستفتاء في كردستان عن العراق، قال نصرالله: “في وقت ننتهي فيه من مؤامرة داعش التي صنعتها إسرائيل ودعمتها قوى إقليمية، تتحضر المنطقة لمشروع التقسيم”، مضيفاً: “بعد فشل مشروع داعش عادوا إلى مشروع تقسيم المنطقة والبداية من إقليم كردستان”.