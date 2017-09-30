وزير الخارجية الأمريكي : ” لا نعترف بالاستفتاء على انفصال كردستان العراق “

وزير الخارجية الأمريكي : ” لا نعترف بالاستفتاء على انفصال كردستان العراق “

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن بلاده لا تعترف بالاستفتاء على انفصال كردستان العراق، وحث جميع الأطراف المعنية على الحوار وضبط النفس.

ووصف تيلرسون الجمعة هذا الاستفتاء بالأحادي، وقال إن التصويت والنتيجة يفتقران إلى الشرعية، مضيفا أن بلاده تواصل دعم عراق موحد واتحادي وديمقراطي ومزدهر.

وقال إن على جميع الأطراف بما فيها جيران العراق رفض أي خطوة أحادية وأي استخدام للعنف.

وكانت الولايات المتحدة حذرت مرارا من أن إجراء الاستفتاء على كردستان العراق سيؤثر سلبا على الحملة التي تستهدف القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.