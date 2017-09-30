5 مصابين في حادثتي طعن وسط بريطانيا و الشرطة توقف 4 مشتبه بهم

5 مصابين في حادثتي طعن وسط بريطانيا و الشرطة توقف 4 مشتبه بهم

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، إصابة خمسة أشخاص بعد تعرضهم لحادثتي طعن في مركز مدينة شيفيلد وسط البلاد.

ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن شرطة مقاطعة جنوب يوركشاير، أنها أوقفت أربعة أشخاص للاشتباه بصلتهم في الحادث، الذي وقع صباح اليوم.

وفرضت الشرطة، على إثر الحادث، طوقًا أمنيًا في محيط منطقة باركرز بوول ، كما أغلقت الطرق المؤدية إلىيها حتى إشعار آخر.

وقالت شرطة جنوب يوركشاير في تغريدة على تويتر نتعامل مع حادثتي طعن متصلتين، وقعتا في مركز مدينة شيفيلد، في الساعات الأولى من يوم السبت.

وأضافت أن الحادثة أسفرت عن إصابة خمسة بجروح دون الإشارة إلى مدى خطورة تلك الجراح.

وتابعت تم توقيف واعتقال 4 أشخاص على صلة بالحادثتين. (ANADOLU)