ألمانيا : اعتقال ألماني مخمور قام بضرب رجل سوري في حافلة

تعرض رجل سوري يبلغ من العمر 38 عاماً، لهجوم من قبل رجل مخمور في الثلاثين من العمر، عصر الخميس الفائت، في مدينة زالفيلد، التابعة لولاية تورينغن.

ونقل، الموقع الإلكتروني الألماني “تاغ 24″، عن الشرطة الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الجاني ألماني الجنسية، وكان تحت تأثير قوي للكحول، بنسبة 3.84 في الألف.

وفي التفاصيل، وقع الهجوم في أحد حافلات النقل، حين خاطب الجاني الراكب السوري أثناء الرحلة بشكل مفاجئ، وألقى باللائمة عليه بسبب فقدان نظارته.

ثم قام المتهم بضرب الرجل السوري على بطنه، قبل أن يتمكن الأخير من دفعه بعيداً عنه.

وكان المهاجم معروفاً لدى الشرطة بأنه في حالة سكر شديدة، توجب وجوده في المستشفى، وتم تقديم بلاغ ضد المتهم، للتسبب بإصابة جسدية.

المصدر : TAG 24