ألمانيا : حزب الخضر يوافق رسمياً على إجراء مباحثات لتشكيل حكومة ائتلافية

وافق حزب الخضر في ألمانيا على إجراء مباحثات بشأن تشكيل ائتلاف حكومي يضم حزبهم وحزب ميركل والحزب الديمقراطي الحر.

وجاء في قرار اتخذه المؤتمر المصغر للحزب يوم السبت في برلين دون أية معارضة أن “الحزب يقبل دعوة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري لإجراء مباحثات خاصة ومشتركة مع الحزب الديمقراطي الحر لتشكيل ائتلاف”.

واستدرك قرار الحزب أنه لا توجد آلية للمشاركة في الحكومة، مضيفا بالقول: “إذا لم تمض المباحثات بصورة بناءة فإننا سنكافح من مقعد المعارضة من أجل التغيير”.

وعزز المجلس الاتحادي للحزب صورة الحزب كممثل ليسار الوسط.

وقال رئيس الحزب جيم أوزديمير بعد التصويت: “سنواصل العمل متحدين تماما كما فعلنا اليوم هنا”، مشيرا إلى أنه سيقود بالاشتراك مع رئيسة كتلة الحزب بالبرلمان الألماني “بوندستاج” كاترين جورينج إكهارت المباحثات باسم الخضر.

وقال أوزديمير إن أحدا لم يتمن مثل هذا الائتلاف (ائتلاف جامايكا) قبل إجراء الانتخابات، لكن الأمر يتعلق الآن بأخذ رغبة الناخب الألماني بجدية والعمل من أجل البيئة ومن أجل أوروبا قوية ومن أجل إقرار العدالة أكثر.

يذكر أن ذلك الائتلاف المتوقع والذي يعرف باسم ائتلاف «جامايكا»، يسمى كذلك نظرا لأن الألوان المميزة للأحزاب الثلاثة هي نفس ألوان علم دولة جامايكا، ممثلة في التحالف المسيحي (اللون الأسود) وحزب الخضر (اللون الأخضر) والحزب الديمقراطي الحر (اللون الأصفر).

وأضاف أوزديمير أن الخضر أرادوا أن يكونوا صوت من لا صوت له ومن لم يكن لهم “لوبي” حتى اليوم، معلنا إجراء مباحثات مع “جميع اللاعبين المحتملين في المجتمع″ خلال الأسابيع المقبلة.

وكان أوزديمير، دعا إلى توحيد الصف في المحادثات الاستكشافية لتشكيل ائتلاف ثلاثي بين حزبه وبين تحالف ميركل المسيحي والحزب الديمقراطي الحر.

وأمام نحو 90 مندوبا، قال المرشح الأول للخضر في مؤتمر صغير للحزب في برلين اليوم السبت:” دعونا نواصل السير معا بنفس الروح التي كانت لدينا في المعركة الانتخابية”.

وفي إشارة إلى شائعات تحدثت عن لقاءات على نطاق ضيق بين الخضر والحزب الليبرالي لبحث توزيع الحقائب الوزارية، قال اوزديمير إن مثل هذه اللقاءات لم تحدث لا قبل ولا بعد الانتخابات.

ونفى اوزديمير وجود ” مفاوضات موازية”، لافتا إلى أن كل القرارات سيتم اتخاذها بشكل مشترك داخل المجموعة الاستكشافية، التي اشار إلى أنها كبيرة للغاية لتمثل الحزب كله. (DPA)