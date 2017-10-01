ألمانيا : مساجد البلاد تفتح أبوابها أمام غير المسلمين بالتزامن مع ذكرى الوحدة

تحت شعار “جوار أحسن من أجل مجتمع أفضل”، أعلن المجلس التنسيقي للمسلمين في ألمانيا أن مساجد البلد، التي تربو على 1000 في مجملها، ستفتح أبوابها لغير المسلمين في الثالث من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي يوافق العيد الوطني لذكرى الوحدة الألمانية.

وتأتي هذه الخطوة، وفق بلاغ صادر عن المجلس المذكور “للتأكيد على أن تماسك المجتمع يبدأ بحسن الجوار، خاصة في هذه الأوقات المشحونة التي يمر بها المجتمع، حيث الحاجة ماسة إلى التعاون، التكافل، والاحترام المتبادل من أجل تثبيت قيم التعايش السلمي المشترك”.

وقال أيمن مزيك، الناطق الرسمي باسم المجلس التنسيقي للمسلمين في ألمانيا للدورة الحالية: “أصبح يوم فتح باب المساجد تقليدا ألمانيا، حيث يتوجه مئات الآلاف من الألمان إلى المساجد في هذا اليوم، الذي يعتبره المسلمون مناسبة للتواصل والحوار، وهو أمر مهم من أجل إزالة المخاوف، وتعميق التعارف، وكذا تثبيت السلم، والتماسك في المجتمع”.

ويتوقع المجلس التنسيقي للمسلمين هذا العام أن يصل عدد المساجد المشاركة إلى 1000 مسجد، وعدد الزوار الألمان إلى 100.000 زائر”، وفق ما جاء في البلاغ عينه.