ألمانيا : ميركل تشكف عن سبب نجاح حزب البديل في الانتخابات الأخيرة

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن اعتقادها بأن نجاح حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي، كان نتيجة لحالة عدم اليقين لدى كثير من الناس شرقي البلاد وغربها أيضاً.

وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، ذكرت ميركل أمس السبت، بعضاً من هذا الأسباب، وقالت: «أعتقد أن جزءاً من هذه الأسباب يتمثل في المخاوف من فقدان أصوات مؤيدة، كما أنه كان هناك كثير جداً من التحفز».

وأضافت أن هذا وحده لا يوضح الأمور، وطالبت بأخذ مخاوف الناس مأخذ الجد، وحل مشاكلهم بغض النظر عن مكان وجودهم.

وفي هذا السياق، لفتت ميركل إلى أن الأمر لا يتعلق بمشكلة خاصة بشرقي ألمانيا (حيث يتركز التأييد لحزب البديل) «ونحن نرى مثل هذه المخاوف من العولمة، ومن غيبة الهوية والرعاية السيئة بشكل فعلي، وحتى في الولايات الغربية أيضاً، وهذا يعني ضرورة تصدي ألمانيا برمتها لهذا».

ورأت ميركل أنه يجب استعادة أصوات الناس من خلال حل مشاكلهم «وأنا، بعد هذه الانتخابات، أنظر إلى هذا الأمر بوصفه واجبي المحدد للغاية».

واعترفت ميركل بعدم التمكن بعد 27 عاماً من الوحدة الألمانية من تحقيق هدف مساواة الظروف المعيشية بين شرقي وألمانيا وغربها، وقالت: «نعم لا تزال لدينا بعض المشاكل الهيكلية»، منها على سبيل المثال تباين مستوى الثروات بين الناس في الولايات الشرقية والغربية. (DPA)