أنباء عن قرب تولى توخيل مهمة تدريب بايرن ميونيخ!

يجري المدرب السابق لبوروسيا دورتموند طوماس توخل مفاوضات مع بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الخمسة الماضية لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي حسب ما ذكر تقرير إعلامي السبت.

واستناداً إلى صحيفة “بيلد” الألمانية، يتواجد توخل (44 عاماً) حالياً في ميونيخ ويجري مباحثات لتدريب الفريق البافاري.

وكان بايرن ميونيخ أقال أنشيلوتي الخميس غداة الخسارة المذلة أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي صفر-3 في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

من جهته، كان توخل أقيل من تدريب دورتموند في نهاية الموسم الماضي، ولكن ليس لسوء النتائج إذ قاده إلى لقب الكأس المحلية، بل بسبب خلافات في وجهات النظر مع مسؤولي النادي.

ويتولى مساعد المدرب ونجم الفريق السابق، الفرنسي ويلي سانيول مهمة تدريب بايرن في مباراته ضد هرتا برلين الأحد في المرحلة السابعة.

وكان رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس قال الجمعة أن ناديه سيختار بديلاً لأنشيلوتي في غضون الأسبوعين المقبلين خلال توقف الدوري في هذين الأسبوعين بسبب إقامة تصفيات كأس العالم.

وذكرت تقارير أخرى أيضاً مرشحاً آخر لتدريب بايرن هو الشاب يوليان ناغلسمان (30 عاماً) المرتبط بعقد مع هوفنهايم حتى 2021.

لكن ناغلسمان علق على ذلك بالقول “أركز على مباراتنا ضد فرايبورغ الأحد”.

وأشار نجم بايرن ميونيخ الدولي السابق لوثر ماتيوس إلى أن ناغلسمان هو الأقرب لتولي المهمة بقوله لتلفزيون سكاي “اعتقد بأن ناغلسمان يأتي في صدارة (لائحة المرشحين). إنه مرشح هونيس”.

وكان أنشيلوتي تولى الإدارة الفنية لبايرن ميونيخ صيف 2016 خلفًا للإسباني جوسيب غوارديولا، وقاده إلى لقب الدوري المحلي، وخرج من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني الموسم الماضي، كما توقف مشواره في دور الأربعة لمسابقة كأس ألمانيا بخسارته على أرضه أمام غريمه التقليدي دورتموند. (AFP)