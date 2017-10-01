العبادي : لن نسمح بأي هجوم على المواطنين الأكراد

العبادي : لن نسمح بأي هجوم على المواطنين الأكراد

تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت بالدفاع عن المواطنين الأكراد “ضد أي هجوم”، وسط أزمة بين بغداد وأربيل بسبب استفتاء تقرير المصير الذي نظمه إقليم كردستان قبل أيام.

وكتب العبادي على تويتر “سندافع عن المواطنين الأكراد كما ندافع عن جميع العراقيين ولن نسمح بأي هجوم عليهم”.

ولم يوضح العبادي طبيعة الهجوم الذي أشار إليه، لكن مستشارا له طلب عدم كشف هويته قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن المقصود هجوم “خارجي وكذلك داخلي”.

وقال رئيس الوزراء العراقي مخاطبا المواطنين الأكراد “إنكم مواطنون من الدرجة الأولى، لن نسمح بأن تتعرضوا لأي أذى وسنتقاسم خبزنا معا”.

وأضاف العبادي أن “سيطرة الحكومة المركزية على عائدات النفط يهدف إلى دفع الرواتب كاملة للموظفين في كردستان”.

وجاءت تصريحات العبادي بعد إجراء تركيا مناورات عسكرية مع الجيش العراقي وإعلان إيران السبت أنها تعتزم إجراء مناورات مماثلة مع القوات العراقية “على طول الحدود المشتركة”.

وكانت حكومة بغداد قد طلبت من كردستان تسليم الحدود والمطارات ردا على تنظيم الإقليم استفتاء على الاستقلال حصل على تأييد 92 في المئة من المصوتين. (alhurra)