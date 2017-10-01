القبض على ثلاثيني سوري خلال سرقته لمنزل في سويسرا !

ألقت الشرطة السويسرية القبض على سوري، مساء الخميس الماضي (28/9)، خلال محاولته سرقة منزل، في مدينة نيدرغوسغين، شمالي سويسرا.

وذكرت صحيفة “بليك” السويسرية، عبر موقعها الإلكتروني، نقلاً عن وكالة الأنباء السويسرية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن أحد الجيران اليقظين، اتصل بالشرطة بعد أن رأى أضواء مصباح يدوي في المنزل المجاور.

وقامت الشرطة بمحاصرة المنزل الذي كان يتعرض للسرقة، في الساعة التاسعة والعشرين دقيقة مساء.

وحاول اللص الهروب من خلال نافذة، وبعد ملاحقته بوقت قصير، تم القبض عليه، وتحقق الشرطة معه حالياً.

وذكرت الصحيفة أن المتهم سوري، يبلغ من العمر 39 عاماً، وقد صدرت بحقه مذكرة حظر دخول إلى سويسرا.

المصدر : BLICK