اللواء ” عيطان العيطان ” يفوز بالمقعد الشاغر عن محافظة دير الزور في برلمان بشار الأسد

قالت وسائل إعلام موالية إن اللجنة القضائية العليا للانتخابات، أعلنت “فوز المرشح عيطان حسن العيطان (لواء متقاعد) في الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور عن القطاع ب”.

وذكرت اللجنة في بيان أن اللجنة القضائية الفرعية في محافظة دير الزور وافتها بهذه النتائج والتي خلصت إلى فوز المرشح عيطان العيطان، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية جرت اليوم في دير الزور وذلك في 10 مراكز انتخابية لمصلحة 3 مرشحين بعد أن أعلن 9 مرشحين انسحابهم.

وأصبح المقعد شاغراً بعد وفاة العضو “حمادي الحساني”.

يذكر أن عيطان العيطان هو لواء تابع لوزاء الداخلية، وكان قائداً لشرطة دمشق ومن ثم قائداً لشرطة القنيطرة.