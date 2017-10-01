بعد أن قتلت أهلها و هجرتهم .. بشار الأسد يكرم روسيا بنصب تذكاري و يرفع علمها وسط حلب ( فيديو )

بعد أن قتلت أهلها و هجرتهم .. بشار الأسد يكرم روسيا بنصب تذكاري و يرفع علمها وسط حلب ( فيديو )

دشن نظام بشار الأسد نصباً تذكارياً لقتلى جيشه والجيش الروسي، في منطقة التلفون الهوائي بحي السليمانية بحلب.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حلب، اللواء زيد صالح، قوله: “النصب التذكاري يخلد شهداء الجيشين السوري والروسي الذين امتزجت دماؤهم على تراب سوريا انطلاقا من الواجب المقدس في الدفاع عن الأرض والحق في مواجهة الإرهاب أينما وجد”.

وقال اللواء الروسي، إيغور إيميليانوف، ممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم: “التعاون الروسي السوري في محاربة الإرهاب، سهل عودة نحو 500 بلدة ومدينة للحياة الآمنة والتمكن من إيصال آلاف أطنان المساعدات الإنسانية للمحتاجين”.

وأضاف إيميليانوف: “هذه الإنجازات على الأرض كانت بفضل تضحيات ودماء العسكريين الروس والسوريين، ونجتمع اليوم لتخليد ذكراهم في هذا النصب التقديري لهم في مدينة حلب”.